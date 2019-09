Pep Guardiolas kone har forladt Manchester og taget tilbage til Spanien med det ene af parrets tre børn.

Men Manchester City-fansene skal ikke være bange for at miste deres succesfulde manager.

Ifølge Mirror Sport er konen, Cristine, taget hjem for at passe hendes forretning.

Cristine Guardiola ejer et succesfuldt modefirma i Catalonien, og har administreret virksomheden ved at rejse mellem Manchester og Catalonien regelmæssigt de sidste tre år.

Nu skal konen eftersigende bo i Barcelona de næste måneder.

Det betyder, at Manchester City-manageren bliver alenefar til to af deres tre børn de næste måneder, mens han skal jagte den tredje Premier League-triumf i træk og forsøge at hive Champions League-trofæet til de lyseblå for første gnag i klubbens historie.

Den 48-årige tidligere Barcelona og Bayern München manager i sin fjerde sæson i City, og han har kontrakt med klubben indtil 2022 efter at have underskrevet en forlængelse i maj sidste år.

Guardiola mødte sin kone, da hun arbejdede i sin families eksklusive tøjbutik i Barcelona.

Han spillede for Barcelona på det tidspunkt og besøgte butikken, hvorefter de begyndte at date.

De giftede sig i maj 2014 efter at have været sammen i over tyve år, og de har tre børn sammen, Marius, Maria og Valentina.

Pep Guardiola er kendt som en af ​​de bedst klædte trænere i fodboldverdenen - og det er ingen overraskelse, når man lige tænker over, at han har været sammen med konen og fashionistaen Cristina, siden de var teenagere.

Pep Guardiola har eftersigende en løn på 20 millioner pund om året svarende til 170 millioner kroner i Manchester City.