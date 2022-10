Lyt til artiklen

Manchester Citys spanske manager-legende, Pep Guardiola, var særdeles lykkelig over at slippe fra Parken i 0-0 tirsdag aften.

De engelske mestre fik smidt forsvarsspiller Sergio Gomez ud efter 30 minutters spil, og derfra var det en helt lige kamp. Og Pep havde efterfølgende også roser til københavnerne.

»Jeg er virkelig tilfreds. Alle spillerne gav absolut alt, hvad de havde - og det er svært at være 10 mod 11 i Europa. Vi startede godt, men så skete der mange ting ... så, ja - jeg er tilfreds. Det er et godt point!«

»Jeg sagde til mine spillere før kampen, at FCK har en virkelig velstruktureret defensiv struktur. Selvfølgelig har de et problem med skaderne på midtbanen og i forsvaret. Men det var et velfortjent point til dem,« lød det efter kampen fra en meget fattet Guardiola.

Spanieren valgte at spare det norske målfænomen Erling Braut Haaland i hele kampen - men City-manageren understregede, at det ikke var fordi, at han ikke gik efter sejren.

»Nej, Erling var virkelig træt efter kampen mod Southampton. Og han er ikke kommet sig så godt. Så han skulle ikke spille. Selvfølgelig ville jeg ikke tage en chance, når vi havde ni point efter tre gruppekampe,« forklarede Pep.