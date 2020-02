Siden 2016 har træneren i Manchester City heddet Pep Guardiola, men det bliver der måske snart ændret på.

Han kan nemlig blive fyret, hvis Manchester City taber til Real Madrid i Champions League over to kampe i 1/8-finalen.

Det fortæller 49-årige Guardiola selv. Det skriver Daily Mail.

»Hvis vi ikke slår dem, så vil formanden eller sportsdirektøren komme og sige, at det ikke er godt nok. Han vil sige, at de ønsker Champions League, og de derfor er nødt til at fyre mig.«

Pep Guardiola har trænet Manchester City siden 2016. Foto: DAVID KLEIN

Real Madrid og Manchester City tørner sammen i den første af to kampe 26. februar i Madrid. Returkampen spilles i Manchester 17. marts.

Pep Guardiola vil acceptere, hvis han får en fyreseddel på baggrund af et samlet nederlag til Real Madrid:

»Jeg ville sige, det er helt okay. Tak for denne gang. Det har været en fornøjelse.«

Cheftræneren har vundet Premier League samt de to engelske pokalturneringer med Manchester City, men Champions League er endnu ikke lykkedes.

Sæsonen har været en stor nedtur for Guardiola i Premier League. City er efter 25 kampe hele 22 point efter Liverpool, der fører ligaen.

Derfor forventer mange, at Manchester City vil have fuld fokus på Champions League i løbet af foråret.

49-årige Guardiola glæder sig trods presset til de to storkampe mod Real Madrid:

»Jeg vil vinde Champions League. Jeg drømmer, og jeg vil nyde kampene mod Real Madrid, og jeg vil se, hvad jeg kan gøre.«