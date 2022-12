Lyt til artiklen

Det kan godt være, at familien Laudrup skal have sig et større juletræ end normalt i år.

For regnskabet i Michael Laudrup og konen Siws holdingselskab, som er offentliggjort onsdag, afslører solid medvind og midler til masser af pakker under træet.

Pengene er nemlig væltet ind i regnskabsåret 2021/22, hvor årets resultat lyder på næsten syv millioner kroner - det er vokset med 2,5 millioner kroner i forhold til seneste regnskab.

Og der er endnu mere at glæde sig over for Laudrup og familien.

Et kig på egenkapitalen afslører nemlig, at der i den grad ikke mangler penge til at godte sig for.

Egenkapitalen er nemlig vokset fra 11,8 millioner til 18,8 millioner.

Medvinden hos Laudrup-familiens holdingselskab skal blandt andet findes via datterselskabet Laudrup Vinimport, som har leveret et plus på næsten to millioner kroner.

Resten af den bugnende økonomi føres tilbage til værdipapier og kapitalandele - hvor man blandt andet er involveret i Falsled Kro.

Udover holdingselskabet er Michael Laudrup ansat hos Viaplay Group, hvor han blandt andet er ekspert i Champions League-dækningen.

Han har ikke været fodboldtræner, siden han i 2018 var træner for Al Rayyan i Qatar, hvor der netop har været spillet VM.