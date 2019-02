Napolis præsident fortæller, at det er udsigten til en klækkelig løn, der lokker Marek Hamsik til Østen.

Rygterne om et muligt Marek Hamsik-farvel i Napoli virker ikke til at stoppe. Den kinesiske liga, hvor der er udsigt til en klækkelig lønforhøjelse, trækker angiveligt meget i midtbanespilleren.

Og det er netop pengene, der gør, at Hamsik kraftigt overvejer at sige farvel til Napoli efter snart 12 år i klubben. Det hentyder klubbens præsident til, der dog vil være ked af, at lade Hamsik gå.

»Han har vist utrolig professionalisme i Napoli, overfor byen og for holdet. Han har aldrig efterladt nogen i stikken, selv da det så sortest ud. Derfor var det svært at sige nej til ham, da han kom og sagde, at han gerne ville til Kina,« siger Aurelio De Laurentiis ifølge Football Italia.

Napoli ligger på en andenplads i Serie A men med hele ni point op til Juventus på førstepladsen.