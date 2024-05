Er det TV 2s ansvar at dele ud af deres milliondyre EM-rettigheder til sommer? Eller har de lov at bestemme hvor store storskærmsarrangementer, der må blive holdt for 'deres' penge?

Politisk ordfører i Enhedslisten, Pelle Dragsted, er ikke i tvivl. Og partilederen skrev tirsdag på det sociale medie X, at 'TV 2 var i gang med at slå Danmarks EM-folkefest ihjel'.

Siden da har TV 2 lempet deres begrænsninger for storskærmsarrangementer, men Pelle Dragsted mener stadig ikke, at det er nok.

Du har skrevet et opslag, hvor du langer kraftigt ud efter i denne sag. TV 2 er en kommerciel virksomhed, som – ligesom andre kommercielle virksomheder – skal tjene penge på de dyre rettigheder, de har købt.



Hvorfor ser du TV 2 som fjenden i den her sag?

»Jeg opfatter ikke TV 2 som fjenden, men jeg synes, de svigter danskerne ved at spænde ben for, at vi kan have den størst mulige fest.«

»De har taget beslutningen om at stramme reglerne, så vi ikke i samme grad kan mødes til sommer, skåle i fadøl og juble sammen under EM.«

»Det, synes jeg, er rigtig ærgerligt.«

Barer og pubs i det røde område må ikke holde storskærmsarrangementer, når TV 2 viser EM-fodboldkampe Vis mere Barer og pubs i det røde område må ikke holde storskærmsarrangementer, når TV 2 viser EM-fodboldkampe

TV 2 har strammet reglerne, men fodboldrettighederne bliver også løbende dyrere. Hvorfor skulle TV 2 blot forære samme produkt væk, når de selv har givet en højere pris?

»DR har ikke lavet de samme indskrænkninger som TV 2, og TV 2 modtager også public service-midler og har public service-forpligtigelser.«

»Det er klart, at de skal tjene penge, men jeg synes, de har ramt en forkert balance.«

Politikere laver love. Og TV 2 bryder ikke nogen af deres public service-forpligtelser, som politikere har været med til at bestemme. Er det din opgave som politiker at lægge pres på TV 2 i to opslag på sociale medier frem for at forsøge at påvirke lovgivningen?

»Det, synes jeg, det er. Det er vores landshold, og TV 2 ved, at det er en national fodboldfest, hvor vi alle har mulighed for at stå sammen, nyde sommeren og feste.«

Enhedslistens Pelle Dragsted angriber TV 2 inden EM om få uger. Foto: Mathias Svold Vis mere Enhedslistens Pelle Dragsted angriber TV 2 inden EM om få uger. Foto: Mathias Svold

Hvorfor forsøger du ikke at påvirke lovgivningen i stedet for?

»Jeg har sagt meget tydeligt, at jeg synes, TV 2 ikke burde have ændret reglerne (som de var i 2021 red.). Men hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi se, om vi kan finde nogle penge, som kan sættes af til at skabe den her fest.«

»Det er vores landshold. Det er ikke bare en tilfældig vare, som TV 2 har købt. Derfor synes jeg, de svigter deres ansvar.«

»Jeg har også rejst sagen til Kulturministeren, og så må vi se, om vi kan finde en løsning.«

Er det her ikke en lidt for let sag for dig at føre? Du har størstedelen af befolkningen bag dig, som vil holde den størst mulige fest, og du kan sagtens sige, at du vil give penge til at holde en folkefest, uden du reelt har (regerings) ansvar for, at det sker?

»Jeg mener ikke altid ting, som hele befolkningen bakker op om, og jeg er sikker på, at dem, der har valgt mig, vil have, at jeg også tager den her slags kampe.«

TV 2's nyheds- og souschef, Jakob Kwon, var torsdag eftermiddag medvært i B.T.-podcasten Q&CO, hvor han svarede tilbage på en del af kritikken:

»TV 2 skal tjene sine egne penge, og TV 2 bruger sindssygt mange millioner på at købe sportsrettigheder til en slutrunde i fodbold. Derfor skal TV 2 jo et eller andet sted forsøge at få den her business case til at holde.«

Ifølge Jakob Kwon vil flere offentlige storskærmsarrangementer betyde færre kunder i TV 2-butikken:

»Der ligger et eller andet sted i TV 2 et tal over antal nysalg, som TV 2 skal opnå ved at vise EM i fodbold. Der er man jo bange for, at hvis for mange går ned på den lokale bar og ser de her fodboldkampe – i stedet for at tegne et abonnement – så får vi ikke det regnestykke til at gå op. Det er et klassisk eksempel på en virksomhed, der prøver at forsvare sin investering.«

Hør hele interviewet med Jakob Kwon her – det handler om EM og storskærme efter 14:49: