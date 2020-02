Pelé har store problemer med at gå efter en hofteudskiftning og holder sig derfor mest hjemme, oplyser Edinho.

Den brasilianske fodboldlegende Pelé er deprimeret over sit helbred og holder sig mest hjemme, fordi han ikke kan gå uden hjælp.

Det fortæller Pelés søn, Edinho, i et interview med TV Globo ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Pelé, der fylder 80 år til oktober, har i årevis haft hoftebesvær og har derfor brug for et gangstativ. Flere af hans seneste offentlige optrædener har været i kørestol.

- Han er temmelig skrøbelig. Han fik en hofteudskiftning og havde efterfølgende ikke den mest optimale rehabilitering, fortæller Edinho til TV Globo.

Den svækkede mobilitet har gjort legenden deprimeret.

- Problemerne med mobiliteten har udløst en form for depression. Forestil dig at have været kongen og været så imponerende en figur, og nu kan han ikke gå ordentligt.

- Han er flov og har ikke lyst til at gå ud og blive set eller noget andet, der involverer at forlade huset, tilføjer sønnen.

Sidste år gennemgik Pelé også en operation for nyresten.

Den 79-årige legende er den eneste fodboldspiller, der har været med til at vinde VM tre gange.

Han var med til at hjemføre trofæet i 1958, 1962 og 1970.

Pelé, der spillede i klubberne Santos og New York Cosmos, fylder 80 år 23. oktober.

