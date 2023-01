Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Pelés død har været på alles læber verden over, men hans mor er ikke klar over, at hun har mistet sin berømte søn.

Edson Arantes do Nascimento, som var hans fulde navn, døde torsdag på Albert Einstein Hospitalet i São Paulo. Kræften kunne ikke overvindes.

Mandag bliver hans kiste bragt til Santos FC's hjemmebane, så tilhængerne af klubben, som Pelé spillede gennem størstedelen af karrieren, vil kunne sige et sidste farvel.

Efter det vil kisten blive transporteret videre i nærheden af, hvor hans 100-årige mor Dona Celeste bor.

Pelés yngre søster Maria Lúcia fortæller dog til den den brasilianske udgave af ESPN, at moderen ikke kender til sin søns død, eftersom hendes egen tilstand er så dårlig, at hun ikke er i stand til at forstå det.

»Vi har snakket, men hun ved det ikke. Hun har det fint, men hun lever i sin egen lille verden. Nogle gange åbner hun øjnene, men hun er ikke ved bevidsthed,« siger Pelés søster.

Den tredobblete verdensmester er dog savnet inderligt af søsteren på 78 år.

»Det er meget svært. Vi ved, at vi ikke lever evigt, men da han forlod os, gjorde det meget ondt i vores hjerter.

Pelé blev 82 år.