Fodboldlegenden Pele meddeler, at han er i sorg over sin lillebrors død. Zoca, lillebroren, blev 77 år.

Pele har mistet sin eneste bror.

Jair Arantes do Nascimento - eller bare Zoca som lillebroren er kendt - døde efter længere tids kræft i prostata. Zoca blev 77 år.

Dødsfaldet skete onsdag aften lokal tid. Zoca var indlagt på et hospital i Santos i Brasilien.

- Det er med stor sorg i hjertet, at jeg må meddele, at min elskede bror er død, skriver Pele på Twitter.

Den to år yngre brasilianske fodboldlegende oplyser, at Zoca led af kræft og blev behandlet for komplikationer på hospitalet.

Zoca spillede i begyndelsen af 1960'erne for fodboldklubben Santos - ligesom Pele gjorde det.

Men Zocas fodboldkarriere blev kort, han havde slet ikke samme talent som sin bror.

Santos beskriver på sin hjemmeside Zoca som en spiller med næsten den samme fysik som Pele, kun to centimeter mindre og med en god teknik og smidighed.

Den daværende træner i Santos kunne ikke lade være med at give chancen til Zoca, der havde så tæt et genetisk fodhold til Pele, skriver klubben.

Det kom dog aldrig til at blive en stor succes på banen for Zoca, men han kunne til gengæld støtte sin dygtigere storebror i fodboldlivet.

Zoca skulle ifølge dpa begraves i Santos torsdag i Peles fravær. Pele er i øjeblikket i frivillig isolation på grund af udbruddet af coronavirus, fortæller Pepito Fornos, Peles mangeårige rådgiver og talsmand.

/ritzau/