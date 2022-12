Lyt til artiklen

En af historiens største spillere Pelé kæmper i disse dage for sit liv.

Siden slutningen af november har den brasilianske fodboldlegende været indlagt på Albert Einstein-hospitalet i São Paolo, fordi kemoterapien ikke længere hjælper på de kræfttumorer, han har i kroppen.

For et par dage siden kom det så frem, at den 82-årige Pelés tilstand er for dårlig til, at han kan komme hjem til jul, og fodboldverdenen har holdt vejret efter nyt om den elskede brasilianer.

Den kommer juleaftensdag fra Kely Nascimento, hans datter, der på Instagram har delt et meget rørende billede af sig selv og sin far.

I baggrunden ses endnu en kvinde, der får sig et hvil på en sofa, og datteren giver håb med teksten:

»Vi kører på med fight og troen ved vores side. Endnu en nat sammen,« skriver hun.

Pelé var med det brasilianske landshold med til at vinde VM tre gange, i 1958, 1962 og 1970.

Det har ingen andre præsteret.