Historier som vores er sjældne, siger Pelé til Messi efter tangering af rekord for flest mål i samme klub.

Den brasilianske målkonge Pelé er glad på Lionel Messis vegne over, at argentineren lørdag tangerede brasilianerens rekord for flest scorede mål for samme klub.

Da Messi scorede i 2-2-kampen mod Valencia, var det hans scoring nummer 643 for FC Barcelona - samme antal som 80-årige Pelé nåede at score for brasilianske Santos.

- Når dit hjerte flyder over af kærlighed, så er det svært at skifte vej. Ligesom dig ved jeg, hvordan det er at elske at bære den samme trøje hver eneste dag. Ligesom dig ved jeg ikke noget bedre end at føle mig hjemme.

- Tillykke med din historiske rekord, Lionel. Men frem for alt tillykke med din smukke karriere i Barcelona. Historier som vores, hvor man elsker den samme klub i så lang tid, bliver desværre stadigvæk sjældnere i fodbold. Jeg beundrer dig så meget, skriver Pelé på det sociale medie Instagram.

Messi har brugt 748 Barcelona-kampe på at score sine 643 mål, mens Pelé brugte 757 Santos-kampe på at score et tilsvarende antal mål.

Fra nærmeste hold kunne Barcelona-træner Ronald Koeman bevidne Messis rekordtangering. Hollænderen er dybt imponeret af sin målfarlige anfører.

- Hans tal er imponerende, og der kommer aldrig til at være en lige så effektiv spiller i denne klub. Det er derfor, at han er nummer et. Det er imponerende, hvad han har bedrevet for Barcelona, siger Koeman ifølge AFP.

Tæller man også testkampe med, har Lionel Messi scoret 680 mål i 801 kampe for Barcelona.

Ægteskabet mellem Barcelona og den målfarlige argentiner kan dog få en ende til sommer. Lionel Messis kontrakt udløber 30. juni næste år.

/ritzau/