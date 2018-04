Brasilien står med gode chancer for at stryge helt til tops og vinde sit sjette VM, når VM spilles i Rusland denne sommer.

Det vurderer fodboldlegenden Pelé, der selv var med til at vinde VM tre gange med Brasilien i 1958, 1962 og 1970.

Meget står og falder med Paris Saint-Germain-stjernen Neymar, der er ukampdygtig i omkring en måned mere, efter han er blevet opereret i sin højre fod og ankel.

Men Neymar skal nok nå topformen, mener 77-årige Pelé.

»Vi ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske, men jeg tror nok, at han skal komme i form til VM, da skaden ikke er så alvorlig. Jeg håber, at han vil have det samme held ved VM, som jeg havde,« siger Pelé.

Neymar var også en del af Brasiliens trup ved VM for fire år siden på hjemmebane, men ved den lejlighed blev Neymar skadet, så han ikke kunne deltage i semifinalen, som Brasilien tabte 1-7 til Tysklands senere verdensmestre.

Pelé forventer dog, at Brasilien denne gang er bedre rustet under landstræner Tite.

»Jeg er fortrøstningsfuld, da Tite, den nye træner, har haft tid til at sætte holdet op. Vi har en masse fremragende spillere i Europa. Udfordringen bliver at sætte dem sammen. Jeg tror, at vi vil få et godt hold til VM,« lyder det fra Pelé.

Brasilien er i gruppe med Schweiz, Costa Rica og Serbien ved VM, der begynder 14. juni.

