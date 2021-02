Han er 80 år - og ordet legende rammer i sin fineste form, når det kommer til Pele.

Den tidligere fodboldstjerne er af mange anset som den største nogensinde på græsset med sine tre VM-guldmedaljer, men på madrassen var der også fart på brasilianeren i hans unge dage.

Det kommer frem i den kommende Netflix-dokumentar med den meget simple titel 'Pele', hvor han fortæller om, at han nød godt af den store interesse - også fra det modsatte køn.

»For at være ærlig så har jeg haft en del affærer, hvoraf nogle af dem resulterede i børn, men dem har jeg kun hørt om senere hen,« siger Pele i dokumentaren ifølge The Sun.

Pele i 1961 i en Santos-trøje. Foto: - Vis mere Pele i 1961 i en Santos-trøje. Foto: -

Pele har syv børn, som han ved af nu. Den ene er Sandra Machado, som han dog ikke ville kendes ved i 1996, da en retssag ellers slog fast, at hun var Peles barn. Hun kom til verden efter en affære med stuepigen Anisia Machado. Sandra Machado døde tragisk 10 år senere af kræft.

Fem børn fik han med sine to første koner. Og et enkelt, Flavia, blev skabt under en affære med journalisten Lenita Kurtz. Så har vi den del på plads. Og trods et par børn skabt uden for ægteskabet var det ikke nødvendigvis noget, der medførte de største problemer i Peles faste forhold.

For han havde kridtet banen op, fortæller han selv.

»Min første kone, min første kæreste kendte godt til det. Jeg løj aldrig,« siger Pele.

Den del har Peles ekskæreste Maria da Graca Xuxa bekræftet allerede for en måned siden. Her fortalte hun, at forholdet til Pele var åbent. Men kun for Pele dog.

Netflix-dokumentaren om Pele skulle gerne udkomme i løbet af februar.