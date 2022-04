I 2017 blev Nadia Nadim kåret til 'Årets dansker' af en række jurymedlemmer, som sammen med Berlingskes læsere var med til at pege på vinderen. Nu fortæller Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, at Nadim skulle have tænkt sig bedre om.

Tom Jensen var en del af den jury, der pegede på den nykårede VM 2022-ambassadør tilbage i 2017.

Prisen, som i dag er blevet erstattet af Fonsmark-prisen, blev dengang overrakt »til en person, som har sat sig særligt ambitiøse mål og nået dem. Mål, som vel at mærke er til gavn for andre end vedkommende selv«, skrev Berlingske.

Men om Nadia Nadim i dag er til gavn for andre end hende selv, kan Tom Jensen ikke svare på.

Nadia Nadim og Tom Jensen ved kåringen til 'Årets dansker 2017'. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Nadia Nadim og Tom Jensen ved kåringen til 'Årets dansker 2017'. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Vi kunne jo ikke forudsige dengang, hvad der ville ske i Qatar i 2022. Så kan man sige, at ja, jeg ville i dag bestemt være kritisk over for den måde, hun har ageret på i Qatar, ligesom jeg også har været kritisk over for, at Qatar fik VM. Det rokker selvfølgelig ikke ved, at de ting, vi konstaterede i 2017 om hendes tidligere virke, stadig er en kendsgerning,« siger Tom Jensen og fortsætter:

»Men jeg vil nødig være den, der skal være smagsdommer over hendes samlede virke i dag. Jeg synes, at hun skulle have tænkt sig bedre om i forhold til, hvordan hun involverede sig i Qatar.«

På trods af kritikken til Nadims ambassadørrolle fortryder Tom Jensen ikke, at Nadim blev året til 'Årets dansker'.

»Med det, vi kunne se, med det, vi vidste, og den virkelighed, der var dengang, så mente en kombination af læserne og dommerpanelet, at det var hende, der skulle have titlen. Det må jeg jo bare konstatere, at sådan var det. Derfor nytter det ikke at gå og fortryde noget, da vi jo ikke kunne vide dengang, hvad der ville ske senere,« siger Tom Jensen.

Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Foto: Niels Ahlmann Olesen

Om Nadim ville have mulighed for at vinde prisen i dag, såfremt den stadig eksisterede, er ifølge Tom Jensen svært at svare på.

»Det er klart, at når man pludselig er involveret i en kontroversiel historie, som hun er nu, og har involveret sig i en kontroversiel historie, så er det jo nok sværere at vinde den type priser. Så det kan da godt være, at det ville være sværere for hende i dag. Det er da nok sandsynligt,« siger den ansvarshavende chefredaktør hos Berlingske.