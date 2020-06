Straffene for racisme i den italienske Serie A skal være hårdere.

Sådan lyder det i hvert fald, hvis man spørger Juventus-angriberen Paulo Dybala.

For i et interview med CNN fortæller den argentinske offensivspiller, at han mener, der er flere fodboldstadioner i Italien, som har problemer med racisme, hvorfor straffene bør være hårdere, end de er nu.

»Hvis ikke, så vil vi spillere være nødsaget til at tage sagen i egen hånd, så det ikke fortsat sker, fordi vi snakker om en af verdens største ligaer, hvor millioner af mennesker kigger med, og hvis de ser, der finder racisme sted, og der ikke bliver gjort noget ved det, så vil de blive opildnet og fortsætte med at gøre det,« siger Paulo Dybala i interviewet.

Paulo Dybala blander sig i racisme-debatten, hvor han mener, der bør være hårdere straffe for racisme. Foto: MATTEO BAZZI

Den 26-årige argentiner fortæller derudover, at han ikke selv har oplevet racisme på egen krop, men at han har været vidne til holdkammerater, der har været berørt af problemet.

Blandt andet fremhæver han sagen om den nuværende Everton-angriber Moise Kean, der tidligere var i Juventus, og som blev udsat for racisme under en kamp mod Cagliari i april 2019, hvor tilskuere sendte abelyde ned mod angriberen.

Ifølge Paulo Dybala falder ansvaret tilbage på Det Italienske Fodboldforbund, FIGC, som han opfordrer til at handle hurtigt, hvis ikke spillerne selv skal skride til handling.

»De, der skal handle, bør gøre det, ellers vil det inden for kort tid være spillerne, der gør noget. Som det er sket mange gange tidligere, så har mange spillere valgt at forlade banen eller ikke spille, hvilket virker som en perfekt beslutning, fordi det er noget, som ikke bør ske,« siger han og tilføjer:

Paulo Dybala og holdkammeraten Cristiano Ronaldo i vild jubel. Foto: Marco BERTORELLO

»Hvis samfundet, i det her tilfælde fodboldforbundet, beslutter sig for ikke at gøre noget, så bør spillerne være dem, der handler. Eller, som dommerne har gjort flere gange tidligere, stoppe kampen, så de her mennesker ikke fortsætter med at begå forbrydelsen.«

Paulo Dybalas opråb kommer i kølvandet på de mange Black Lives Matter-protester, der har været verden over i de seneste uger, efter den sorte amerikanske mand George Floyd mistede livet under en anholdelse.

