Manchester United-legenden Paul Scholes var mandag i retten for at overvære sin søns retssag.

19-årige Arron Scholes er blev fundet skyldig i overfald på en 21-årig mand på en pub i Uppermill, der ligger i udkanten af Manchester.

Det skriver Daily Mail.

Arron Scholes er blevet fundet skyldig i at have slået den 21-årige mand flere gange i hovedet uden at den pågældende person havde lagt op til slagsmål.

Paul Scholes med sine tre børn - Alicia, Aiden og Arron. Foto: ANDREW YATES Vis mere Paul Scholes med sine tre børn - Alicia, Aiden og Arron. Foto: ANDREW YATES

Hændelsen fandt sted 18. juni 2018 efter Englands 2-1-sejr over Tunesien ved VM i Rusland. Den 21-årige mand, Robert Kemper, havde set fodbold hos venner, hvorefter de tog på pub.

Her sad Arron Scholes i forvejen, og de to kender hinanden fra skoletiden, hvor der angiveligt har været småproblemer mellem dem.

Arron Scholes påstod i retten, at Robert Kemper havde spillet op til ham og bekræfter, at han ville konfrontere den 21-årige. men at han har handlet i selvforsvar, når han har slået.

Robert Kemper har i retten kaldt overfaldet for uprovokeret, da Arron Scholes kom op til ham uden for pubben og begyndte at slå.

Paul Scholes ved sin indtrædelse som Oldham-manager - en måned efter gik han igen. Foto: CARL RECINE Vis mere Paul Scholes ved sin indtrædelse som Oldham-manager - en måned efter gik han igen. Foto: CARL RECINE

Pubbens bartender har også vidnet i retten og beskriver på samme måde som Kemper, at overfaldet er sket uprovokeret og uden modstand.

Retten fandt, at de begge har kunnet berette om en konflikt mellem de to, men at Robert Kemper på intet tidspunkt har haft intentioner om at starte nogen fysisk konfrontation med Arron Scholes.

Den 19-årige søn af Paul Scholes, der torsdag stoppede som Oldham-manager efter bare en måned i jobbet, skal i næste uge have udmålt sin straf, hvor man vil undersøge, om han kan blive idømt samfundstjeneste.

Arron Scholes spiller i øvrigt selv fodbold for amatørholdet Royton Town, hvor han er angriber. I september manglede holdet drastisk mange spillere, så Paul Scholes snørrede støvlerne og gjorde kortvarigt comeback for holdet, der spiller i noget svarende til 11. division i England.