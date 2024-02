Paul Pogbas mareridt fortsætter.

Torsdag var det et af de træls breve, der dumpede ind i den franske superstjernes postkasse, da han modtog en brutal dopingdom på fire år.

I august blev Juventus-spilleren testet positiv for testosteron efter en Serie A-kamp mod Udinese, og nu tager den 30-årige fodboldspiller bladet fra munden.

»Jeg er ked af det, chokeret og mit hjerte er knust over, at alt det, jeg har bygget op i min professionelle spillerkarriere, er blevet taget fra mig,« skriver Paul Pogba på Instagram og erklærer sig uenig i dommen.

Paul Pogbas hustru, Zulay (i midten, red.), kommer sin mand til undsætning. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Paul Pogbas hustru, Zulay (i midten, red.), kommer sin mand til undsætning. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

»Når jeg er fri for juridiske restriktioner, vil den fulde historie komme frem, men jeg har aldrig – mens jeg har været bevidst om det – taget tilskud, som går imod antidopingreglerne.«

»Som professionel atlet ville jeg aldrig gøre noget for at forbedre mine sportslige præstationer ved at benytte mig af ulovlige midler, og jeg har aldrig manglet respekt for eller snydt mine medatleter eller fans for noget hold, jeg enten har spillet for eller imod.«

Midtbanespilleren, der også har tørnet ud for storholdet Manchester United og blandt andet vundet VM med Frankrig i 2018, får også støtte fra sin hustru, Zulay.

I en story på Instagram kommer hun sin ægtemand til undsætning.

'Sandheden vil altid sejre, min konge, forbliv stærk, som du altid har været det,« skriver Zulay Pogba.

Paul Pogba oplyser i sit opslag, at han har valgt at anke dommen.

Juventus-spilleren hørte til på toppen af fodboldverden, inden hans karriere begyndte at smuldre, og han endte i en voldsom nedtur.

Blandt andet har han været involveret i en spektakulær sag, der omfatter en heksedoktor, afpresninger og et familiedrama med broren Mathias, som blev anholdt.

