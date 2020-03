'Dab for at slå coronavirus'.

Sådan lyder budskabet fra den franske landsholdsspiller i fodbold, Paul Pogba.

Manchester United-stjernen har på sine sociale medier delt sit eget 'personlige' coronaråd, hvor han belærer verden i at overholde god hygiejne på en humoristisk måde.

Det sker med det såkaldte 'dab'.

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk — Paul Pogba (@paulpogba) March 13, 2020

'Dab' er et dansetrin eller en bevægelse fra hiphopkulturen, der blev populært i 2015 og frem. Man bøjer sin ene arm og peger hovedet ned mod den arm, mens den anden arm stritter den anden vej som set på billedet herover.

Og Pogbas 'dab-kampagne' er i overensstemmelse med anbefalingerne om god hygiejne ved nys og host, der siger, at man skal gøre det ned i sin arm ved albuen i stedet for i hånden.

Pogbas opslag på de sociale medier er desuden flankeret af FNs og WHOs logoer.

Til trods for franskmandens rådgivning er der dog mange, der stiller sig uforstående over for Pogbas opslag. Enkelte takker for rådet og kalder Pogba for smart, mens mange andre deler billeder og tekster, der gør nar af opslaget.

'Du burde have dabbet, inden du tweetede, så du havde misset 'slå op-knappen'.'

'Klovn.'

'Det her må da være en joke.'

'For at være fair, så er det et godt råd, men du delte det på en forkert måde.'

'Jeg kan ikke forstå, at det her er ægte.'

Er Paul Pogbas corona-opslag godt?

Mest af alt deler folk dog billeder af den skotske legende Graeme Souness.

For nylig kritiserede den tidligere fodboldspiller og toptræner Paul Pogba på live-tv, selv om han ikke var på banen.

Det skyldtes, at der på sociale medier florerede billeder af Pogba, der spillede basketball og dansede rundt til et bryllup, til trods for at han i øjeblikket er skadet og ikke spiller i Manchester United.

»Det er bare det kyniske i mig. Jeg ser Paul Pogba, jeg ser ham danse til et bryllup. Jeg ser ham spille basketball og andet. Kynikeren i mig tror, at han ikke vil være i Manchester United. Og hvordan kan du ikke ville spille for Manchester United?« sagde Graeme Souness i Sky Sports 'Super Sunday' tidligere i marts.