Til januar kommer en berømt fodboldlegende til Danmark.

Der er tale om Paul Gascoigne, der tager på det, der nærmest kan kaldes en skandinavisk turné.

Den tidligere fodboldspiller lægger vejen forbi Oslo, Malmø, og København, hvor han skal holde foredrag om sit liv. Det skriver Tikko i en pressemeddelelse.

»Jeg glæder mig til at komme rundt og fortælle den ærlige historie om mit liv. Jeg har haft en fantastisk fodboldkarriere, som jeg elskede højt, og så har jeg haft et privatliv, der også trak overskrifter. Og jeg glæder mig til at komme rundt og møde gamle fans og fortælle hele historien med alle nuancerne,« siger Gascoigne, som de fleste nok kender som 'Gazza'.

I Danmark bliver foredraget afviklet den 21. januar, og det foregår i i Glassalen i Tivoli, hvor den tidligere stjerne vil fortælle dels om de største øjeblikke i karrieren, men hans fortælling kredser også om omklædningsrummene, pubberne og de store nedture.

Paul Gascoigne stoppede karrieren i 2004 efter at have optrådt for klubber som Tottenham, Rangers og Lazio i sin aktive karriere.

Efter han lagde støvlerne på hylden, har livet dog været ret turbulent for den tidligere landsholdsspiller, der i dag er 55 år gammel.

Skandalerne begyndte at stå i kø, og der dukkede vedvarende beretninger om massivt alkoholmisbrug op, og han lod sig for nogle år siden indskrive på et afvænningscenter.

De seneste år har også været plaget af historier om overfald på fotografer og en ekskæreste samt en personlig konkurs.