Fodboldlegenden Paul Gascoigne har i årevis kæmpet med et voldsomt alkoholmisbrug.

Og nu er han begyndt at drikke igen.

Det fortæller Gascoigne i et interview med The Sun.

Den tidligere engelske landsholdsspiller mener dog ikke, at det er et problem.

Foto: Adrian DENNIS Vis mere Foto: Adrian DENNIS

»Jeg vil altid være alkoholiker, men nu kan jeg få et par glas – og jeg får et par øl. Ikke hver dag, men når jeg har lyst,« siger han og fortsætter:

»Jeg drikker kun, når… Altså, jeg vil sige det på denne måde – hvis jeg vil have en drink, så tager jeg en drink. Hvis jeg ikke vil have en, så lader jeg bare være.«

»Jeg tror ikke på spiritualitet, så det holder jeg mig væk fra. Men jeg er ovenpå i øjeblikket. Og jeg nyder livet,« lyder det fra manden, der blandt andet spillede i klubber som Tottenham, Rangers og Lazio i sin aktive karriere.

Paul Gascoigne har tidligere forklaret, hvordan han flere gange har været indlagt på diverse afvænningsklinikker for at komme sit alkoholproblem til livs.

Ligeledes har ‘Gazza’ også afsløret, at han har brugt cirka 175.000 kroner på en maveoperation, som skulle sørge for, at han ikke drikker mere.