AaB's Patrick Olsen glæder sig til pokalfinale mod Sønderjyske, men han drømmer om, at den flyttes til Parken.

Med en sejr på 3-2 over AGF spillede AaB sig onsdag aften frem til finalen i årets pokalturnering, hvor Sønderjyske venter 1. juli på Blue Water Arena i Esbjerg.

Årets pokalfinale er flyttet fra det sædvanlige græstæppe i nationalarenaen Parken grundet den EM-slutrunde, der senere hen er blevet udskudt til næste sommer på grund af coronapandemien.

Det ærgrer Patrick Olsen, at holdet ikke får chancen for at spille i den fyldte nationalarena.

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Jo flere mennesker, jo bedre, siger han med henvisning til Parkens større kapacitet i forhold til stadionet i Esbjerg.

- Man kunne måske håbe på, at DBU rykker den, men det tvivler vi på. Man kunne høre, hvor meget de knap 200 fans larmede (mod AGF, red.), så hvis der bare kommer et par tusinde, så skal vi nok være fuldstændig klar til den finale.

I de seneste to pokalturneringer, hvor AaB har været i finalen, har det umiddelbart været en markant sværere modstander, da det i begge tilfælde har været med FC København som modstander.

Men selv om modstanderen på papiret er en mere overkommelige opgave, så kræver midtbaneslideren Patrick Olsen fokus inden finalen.

- En finale er en finale. Om det havde været Fredericia fra 1. division, så skulle vi tage det lige seriøst. Alle kan slå alle, hvis man ikke er der, og vi skal være der 100 procent for at byde Sønderjyske op til dans, siger Olsen.

Patrick Olsen skiftede til AaB fra Helsingør for et års tid siden, og han har svært ved at forstå, hvor hurtigt det hele er gået.

- Det er helt vanvittigt og fuldstændig surrealistisk at være i pokalfinalen, når jeg stod i 2. division for et år siden. Det viser, hvor hurtigt det kan gå i fodbold, siger lyder det fra midtbanespilleren.

AaB-cheftræner Jacob Friis var også en lykkelig mand efter sejren over AGF. Han glæder sig til, at AaB under ledelse af ham kan spille sig til en titel.

- Det bliver fantastisk at vågne om morgenen som træner for AaB, der er i pokalfinalen. Jeg har selv været med som tilskuer og haft nogle enormt fede oplevelser, også selv om vi har tabt nogle af de finaler, jeg har været med til, siger Friis.

Det er endnu ikke afgjort, hvor mange fans der må være til stede i Esbjerg 1. juli.

/ritzau/