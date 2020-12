Det har været en turbulent tid for Patrice Evras ekskone, Sandra Evra.

Først fandt hun ud af mandens utroskab på Instagram, da elskerinden lagde billeder på Instagram fra parrets hjem, og kort efter søgte han om skilsmisse. Og nu har han netop friet til elskerinden, som ovenikøbet er den danske model Margaux Alexandra.

Tilbage i januar rejste Patrice Evra fra parrets hjem i Paris til London for at arbejde, men han vendte aldrig tilbage til konen i Paris. I stedet søgte han om skilsmisse 4. marts.

Til The Sun fortæller Sandra Evra, at det var Patrice Evras advokat, der ringede og fortalte om skilsmissen.

»Han havde ikke engang modet til at fortælle det til mig selv.«

»Det var den værste dag i mit liv. Jeg var ødelagt og fortvivlet. Det tog mig lang tid at se indse, hvordan han er. Han er blevet en rotte.«

Sandra Evra påstår, at Patrice Evra vidste, hvad han gjorde, ved at indgive skilsmissepapirerne, mens hun var i Paris.

»Jeg kunne have kæmpet for flere penge, hvis jeg havde været i England,« fortalte hun til The Sun.

Sandra Evra opgav sin uddannelse, sin familie og sine venner for at tage med Patrice Evra til Monaco, da han skrev kontrakt som bare 19-årig.

Siden har hun rejst med ham rundt og flyttede blandt andet med til England, da han skrev kontrakt med Manchester United.

Men det har ikke været en dans på roser for parret. For allerede i 2010 viste Sandra Evra, at han havde svært ved at holde sig til én kvinde.

Her dukkede der nemlig billeder op, hvor han kysser Danielle Silvester på et hotel i Manchester, og i februar 2013 var den så gal igen.

Her blev han beskyldt for at have været utro med Playboy-modellen Carla Howe. Men på trods af det valgte Sandra Evra altså at blive sammen med sin mand.

Parret har sammen børnene Lenny på 15 år og Maona på otte år. Børnene bor sammen med deres mor i Paris.