I 2011 var Patrice Evra udsat for racisme fra den daværende Liverpool-stjerne Luis Suárez under en kamp mellem Manchester United og Liverpool.

En handling, de fleste kunne blive enige om ikke var acceptabel, men det gjaldt dog ikke for alle Liverpool-fans.

Imens racismesagen mellem Evra og Suárez rullede, var nogle fans så rasende på franskmanden Evra, at de ikke kunne dy sig for at ytre deres utilfredshed. I 2011 var Suárez Liverpools altoverskyggende stjerne, og han kunne se frem til otte spilledages karantæne og en bøde på 40.000 pund, svarende til cirka 350.000 kroner. Og den lange karantæne, der var i sigte, har nok haft betydning for utilfredsheden.

»Jeg begyndte at modtage hademails fra Liverpool-fans og håndskrevne breve sendt til Manchester United,« skriver Evra ifølge Daily Mail i sin nye selvbiografi.

Nogle af de hademails og breve var dog ikke blot ytringer om utilfredshed. For nogle var langt over grænsen.

»Et var fra en mand i fængsel, som sagde, at det første, han ville gøre, når han var kommet ud, var at dræbe mig,« skriver Evra.

Dødstruslen viste sig også at få sine konsekvenser for den tidligere forsvarsspiller.

»Politiet kom og fortalte, at de var nødt til at tage det alvorligt. I to måneder havde jeg døgnet rundt sikkerhedsfolk ude foran mit hus,« skriver han.

Og det var ikke den eneste måde, franskmanden kunne mærke, at der var nogle fans, der var ude efter ham.

»En dag kørte jeg i min bil, og jeg kunne se, at der var nogen, som fulgte efter mig. Da jeg stoppede, stoppede bilen og lavede en U-vending.«

»Politiet holdt allerede øje med bilen. Der skete intet, eller hvis der gjorde, så fik jeg det ikke at vide.«

»Med min baggrund in mente var jeg ikke bange, men det var min familie,« skriver han.

Patrice Evra spillede fra 2006 til 2014 i Manchester Uniteds forsvar. Franskmanden stoppede karrieren i 2019. Inden da nåede han også at spille 81 kampe for det franske landshold.