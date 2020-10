Den tidligere fodboldstjerne Patrice Evra ser ud til at have fået en dansk kæreste.

I hvert fald kysser franskmanden med den danske model Margaux Alexandra i en video, som han har lagt på Instagram.

I videoen tager Evra mavebøjninger, kysser Alexandra og tæller fra et til ti på dansk. Og samtidig er videoen flankeret af en tekst, som mere end indikerer, at de to er i et forhold.

Her skriver Patrice Evra blandt andet: 'Næste mission: erobre #danmark ?? jeg har allerede min #vikings @margauxalexandra'.

Næste mission : erobre #danmark jeg har allerede min #vikings @margauxalexandra are you ready for mister #ilovethisgame ?#positive4evra #love

Danske Margaux Alexandra er 25 år og er i stald hos modelbureauet Le Management.

Allerede i sommer var der skriverier i flere engelske medier om 39-årige Patrice Evra og Margaux Alexandra, da de to blev set kysse offentligt.

Det skete efter, at Patrice Evra tidligere i år blev skilt fra Sandra Evra, som han har to børn sammen med.

Patrice Evra indstillede sin aktive karriere i 2018. Han spillede blandt andet for klubber som Manchester United, Juventus og Marseille – og så nåede han 81 landskampe for Frankrig.