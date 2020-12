Den tidligere fodboldspiller Patrice Evra har friet, og det er ikke til hvem som helst.

Stjernens udkårne er den 26-årige danske model Margaux Alexandra. Parret har næppe lagt skjul på deres kærlighed på Instagram, og faktisk er det gået hurtigt.

Rigtig hurtigt.

»Du tænkte, at jeg var skør, da jeg friede til dig, kun tre måneder efter vi mødte hinanden,« skriver Patrice Evra, der i løbet af sin karriere spillede i storklubber som Manchester United og Juventus, i opslaget.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Patrice Evra (@patrice.evra)

»Vi har været sammen i mere end et år, eller jeg mener, siden du stjal mit hjerte. Efter anden gang vi sås, fortalte jeg dig, at du skulle være min hustru for resten af mit liv.«

Gennem 13 år var Evra gift med konen Sandra, som han har to børn med. Men først på året gik parret fra hinanden, og den tidligere fodboldspiller flyttede ud af familiens hjem i Paris.

I juni i år blev Patrice Evra så set med danske Margaux Alexandra, og nu lader parret til at være helt uadskillelige.

»Jeg kan ikke leve uden dig nu, selv når du er ved siden af mig, savner jeg dig (...) Det er fantastisk, jeg kan ikke beskrive det, du er mit univers, min sjæl, min fred, og du får mig til at indse, at det at være blød er en styrke, ikke en svaghed,« skriver Evra, der ikke er bange for at bruge store ord.

Patrice Evra (i midten) spillede blandt andet for West Ham. Foto: Ben STANSALL Vis mere Patrice Evra (i midten) spillede blandt andet for West Ham. Foto: Ben STANSALL

Han er heller ikke bange for at tage den danske kultur til sig.

For nylig lagde franskmanden også en video op på Instagram, hvor han synger fødselsdagssang til sin kæreste på dansk. Og det går faktisk ikke så dårligt endda.

Men højdepunktet må siges at være det forrygende klip, hvor Evra iført blond paryk og rød julesweater synger Birthe Kjærs hit 'Pas på den knaldrøde gummibåd.' Du kan læse om det og se videoen her.

Margaux Alexandra arbejder til daglig hos modelbureauet Le Management, og Patrice Evra indstillede sin karriere som professionel fodboldspiller i 2018. Han spillede også for Marseille, Monaco og West Ham og fik i alt 81 landskampe for Frankrig.