Kommer udenlandske investorer til at smide et milliardbeløb i Parken Sport & Entertainment?

Det vides endnu ikke. Men selskabets største aktionær, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, bekræfter, at de er i dialog med det britiske selskab Redstone Advisory Partners om at sælge sin ejerandel af Parken Sport & Entertainment. En andel, der er på lige over 29 procent. Det skriver Børsen.

Det er LDs administrerende direktør, Dorrit Vaglo, der bekræfter dialogen omkring LDs aktie i Parken Sport & Entertainment.

»Det er korrekt, at vi er blevet kontaktet af Redstone. De har nogle bag dem, som vi ikke hidtil har vidst, hvem var, og de er interesserede i Parken. Derfor ville de høre, om vi ville være interesserede i at sælge. Det har vi indgået i en dialog om, men vi har ikke lavet nogen aftale endnu,« siger Dorrit Vanglo til Børsen.

Parken er hjemmebane for F.C. København. Foto: Ritzau Scanpix Denmark Vis mere Parken er hjemmebane for F.C. København. Foto: Ritzau Scanpix Denmark

Hun uddyber, at aktierne er til salg 'på de rigtige vilkår', men ønsker ikke at kommentere på prisen. Bliver LD og Redstone Advisory Partners enige, skal investorgruppen i kontakt med bestyrelsen i Parken.

Udmeldingen fra LD kommer efter, at Inside Business kunne fortælle, at en gruppe af udenlandske investorer har tilsyneladende rettet sigtekornet mod det danske selskab.

Ifølge mediet kommer der i løbet af ugen et konkret tilbud på bordet, som bestyrelsen kan tage stilling til fra gruppen, der har den store amerikanske investeringsfond Fortress bag sig.

Også Redstone Advisors skulle have en finger med i spillet, lød det.

Den nye investorgruppe vil investere mere i FCK. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Den nye investorgruppe vil investere mere i FCK. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge mediet havde investorgruppen også talt med Parkens storaktionær LD, der nu udtaler sig.

Prisen skulle ifølge Inside Business lyde på 1-1,2 milliarder kroner.

Tirsdag formiddag udsendte Parken Sport & Entertainment en fondbørsmeddelelse, hvori det lød, at de ikke havde modtaget et købstilbud fra udenlandske investorer.

'Under henvisning til rygterne i Inside Business dags dato om, at en gruppe udenlandske investorer påtænker at præsentere Parken Sport & Entertainment A/S' bestyrelse for et købstilbud på aktierne i Parken Sport & Entertainment A/S, skal vi hermed meddele, at Parken Sport & Entertainment A/S ikke har været i dialog med nogen udenlandske investor grupper, og der er ikke blevet præsenteret noget købstilbud for Parken Sport & Entertainment A/S' bestyrelse,' lød det.