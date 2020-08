Bo Rygaard garanterer Ståle Solbakken, at han kan arbejde videre under samme rammer trods nedskrivning.

Det kommer umiddelbart ikke til at ramme Ståle Solbakkens mulighed for at sammensætte et slagskraftigt FC København-hold i den kommende sæson, at selskabet bag fodboldklubben, Parken Sport & Entertainment, fredag kraftigt nedjusterede sine forventninger til årsregnskabet for 2020.

Det siger Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard, efter nedjusteringen fra et forventet overskud på 0-20 millioner kroner til et underskud på 150-200 millioner kroner som følge af coronapandemien.

- Det korte svar er nej. Det får ikke betydning for det sportslige budget, siger Bo Rygaard.

- Inden vi overhovedet kendte til coronapandemien og alt mulig andet, så var det et år, hvor vi forventede relativt lave transferaktiviteter i forhold til de seneste år.

- Vi er i gang med at bygge et godt hold op, og vi havde fra start ikke planlagt at sælge nogle af vores store spillere, medmindre der sker et eller andet helt usædvanligt. Det er en del af vores langsigtede strategi og plan. Ståle fik nogle stabile økonomiske rammer at arbejde ud fra, og dem har han stadig, siger han.

Begynder FCK først at reducere det sportslige budget, øger det risikoen for at gå glip af et europæisk gruppespil, hvilket klubben budgetterer med at havne i.

- Vi kan godt klare et underskud, uden at fodboldklubben skal gøre noget, der ikke er med et langt sigte for øje.

- En af succesfaktorerne i FCK, og grunden til, at vi har været i et europæisk gruppespil 14 ud af 15 år, er, at vi har en langsigtet og stabil tilgang til at drive en fodboldklub.

- Hvis man ændrer på det på baggrund af kortsigtede udfald på resultater og økonomi, når man ikke er tvunget til det, så ser man ofte, at udsvingene bliver store. Det vil vi undgå.

- Det er vitalt for vores forretningsmodel, at vi bliver ved med at gå efter at blive danmarksmester og komme i et europæisk gruppespil - også i næste sæson, siger bestyrelsesformanden.

Skulle FCK i de kommende måneder sælge en spiller for et stort millionbeløb, vil pengene akkurat som tidligere blive geninvesteret i spillertruppen frem for at dække det uventede underskud.

- Det er der heller ikke ændret ved. Strategien er den samme som inden pandemien begyndte at rase. Vi mener, at det er rigtig farligt at ryste på hånden og ændre på fundamentet i fodboldklubben, siger Bo Rygaard.

Årsagen til den store nedjustering skal findes i, at FCK har spillet uden tilskuere, Parken har ikke kunnet bruges til koncerter eller det udskudte EM, og Lalandia har været lukket, men er nu åbnet med nedsat kapacitet i højsæsonen.

Før coronapandemien pegede alt ellers i en positiv retning for Parken Sport & Entertainment, siger Bo Rygaard.

- Det forfærdelige ved en her pandemi er, at det er fuldstændig ude af hænderne på os. Jeg er meget tilfreds med det, vi selv har kunnet påvirke, herunder FC Københavns performance.

- Men det hjælper ikke på, at fodboldklubben, vores stadion og Lalandia er underlagt nogle restriktioner, der gør, at vi som en ellers sund virksomhed er rigtig hårdt ramt, siger han.

I de nedjusterede forventninger er der ikke indregnet indtægter fra potentielt kommende hjælpepakker fra staten, men Bo Rygaard forventer, at der vil komme "gode gedigne hjælpepakker som i foråret". I så fald vil Parken opjustere forventningerne til regnskabet.

