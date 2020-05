Det kan blive en voldsom dyr omgang for Parken Sport & Entertainment, hvis selskabet ender med at tabe den sag, der onsdag starter i Københavns Byret.

PS&E er stævnet for lige knap 83 millioner kroner af rederiet Clipper Group i forbindelse med sagen om kursmanipulation af Parken-aktier i 2007-2008.

Sagen er en fortsættelse af den sag om kursmanipulation, som kørte i Østre landsret og Københavns Byret i 2015-2017.

Da sagen kørte i Østre Landsret forsøgte Clipper Group at få kravet ind i den daværende sag, men det blev afvist af Østre Landsret og senere stadfæstet ved Højestret, hvorfor Clipper Group altså selv har stævnet PS&E for de 83 mio. kroner.

Parken Sport & Entertainment er stævnet for 82.978.800 kroner af rederiet Clipper Group. Sagen starter onsdag i Københavns Byret. Foto: Liselotte Sabroe

Kravet på de mange millioner knytter sig til en række aktiehandler foretaget mellem 10. januar og 14. maj 2008, hvor Clipper Group købte en stor mængde aktier til kurs 1.200 - en kurs, som Clipper Group mener, er manipuleret.

Rederiet følte sig snydt af Parken Sport & Entertainments tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard og direktør Jørgen Glistrup, hvorfor Clipper Group nu vil have erstatning for de mange millioner.

I en selskabsmeddelelse fra 2016 afviser Parken dog kravet fra rederiet, hvor de skriver, at 'PSE er fortsat ikke enig i, at der foreligger et erstatningsberettiget krav fra Clipper Group A/S.'

Tilbage i 2015 blev både Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup idømt fængelsstraffe på henholdsvis fire og seks måneder for kursmanipulation, men de valgte begge at anke dommene til landsretten.

Jørgen Glistrup (t.v.) og Flemming Østergaard. Foto: Mogens Flindt

Østre Landsret valgte dog at skærpe fængselsstraffene og endte i stedet med at idømme både Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup fængselsdomme på halvandet år.

Foruden den skærpede fængselsstraf fik Flemming Østergaard konfiskeret ni millioner kroner, mens Jørgen Glistrup fik konfiskeret 800.000 kroner. Dommene blev anket til Højesteret, men blev afvist af Procesbevillingsnævnet.

Parken Sport & Entertainment oplyser i forbindelse med stævningen i en selskabsmeddelse fra 2016, at 'det er alene PSE, der er sagsøgt i stævningen, hvorfor PSE agter at adcitere Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup under sagen', hvilket betyder, at erstatningskravet vil forsøges sendes videre til de to parter, hvis PS&E bliver dømt.

Sagen i Københavns Byret er berammet til at fortsætte 7., 13. og 20. maj, skriver Børsen.