Parken Sport & Entertainment forventer, at FC København kommer i Europa Leagues gruppespil i næste sæson.

Parken Sport & Entertainment, selskabet bag fodboldklubben FC København, har fredag udsendt sine forventninger til 2024.

Dem baserer man på, at Jacob Neestrups tropper kvalificerer sig til Europa League-gruppespil i næste sæson.

Det skriver Parken Sport & Entertainment i en selskabsmeddelelse.

Omsætningen forventes at ende på 1,4-1,5 milliarder kroner, mens bundlinjen forventes at give et overskud på 150-200 millioner kroner.

Begge dele er lidt højere, end selskabet forventede at ende på i 2023, da man i februar sidste år udsendte sin forventninger.

De blev dog opjusteret flere gange i takt med, at FCK dels solgte spillere og præsterede på banen og blandt andet blev dansk mester og kvalificerede sig til Champions Leagues gruppespil og siden en ottendedelsfinale.

Seneste udmelding var, at omsætningen i 2023 forventes at ende på knap 1,7 milliarder kroner og overskuddet på 431 millioner kroner.

Samtidigt med forventningerne meddeler Parken Sport & Entertainment, at man på den ordinære generalforsamling vil indstille til, at der bliver udbetalt ti kroner per aktie.

Der er knap ti millioner aktier i selskabet, og dermed udbetales i underkanten af 100 millioner kroner.

/ritzau/