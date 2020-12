Kampen mod coronavirus tager til i Danmark og i særdeleshed i Hovedstadsområdet, hvor man i øjeblikket søger med lys og lygte efter nye testcentre.

Men nu bliver Parken også omdannet til et center, hvor man kan testes for covid-19.

Det skriver FC København på sin hjemmeside.

»Vi er en del af byen og vi er selv københavnere, så vi har her fået en mulighed for at bidrage til, at flere kan blive testet hurtigt for at bekæmpe smittespredning, og byen hurtigere kan blive sig selv igen, som vi alle ønsker det,« siger direktør Lars Bo Jeppesen.

Fra mandag 21. december kan man blive testet for covid-19 i Parken. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Fra mandag 21. december kan man blive testet for covid-19 i Parken. Foto: Mads Claus Rasmussen

I Parken kan man få foretaget en såkaldt quicktest, som giver svar på, hvorvidt man er smittet, på 15 minutter.

Testen bliver foretaget af Copenhagen Medical.

»Vi er enormt stolte af, at vi med vores quick-tests kan yde en så samfundsnyttig og værdifuld indsats i Parken,« siger Jeppe Handwerk, direktør i Copenhagen Medical A/S.

»Parken har størrelsen, beliggenheden og faciliteterne til testkapacitet i stor skala.«

I disse dage eksploderer smitten i landet, og de seneste 24 timer er næsten 3.000 blevet smittet med coronavirus.

Den alvorlige situation fik blandt andet Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Sisse Marie Welling (SF) til at slå alarm mandag.

»Trist førsteplads til København. Vi ligger nu inde med landets højeste antal smittede per indbygger. Det understreger endnu en gang, at vi har mistet kontrollen over udviklingen,« skrev hun til B.T.

Man blive testet i Parken fra mandag 21. december. Ingen tidsbestilling er påkrævet.