Både Kylian Mbappé og Edinson Cavani er ukampdygtige i de kommende uger, oplyser Paris Saint-Germain.

Fodboldstjernen Kylian Mbappé må holde en måneds pause efter at have pådraget sig en lårskade i kamp for Paris Saint-Germain søndag.

Det oplyser den franske klub ifølge AFP.

Dermed ser verdensmesteren blandt andet ud til at glip af Paris Saint-Germains åbningskamp i Champions League, som skal spilles 17. eller 18. september.

Han kommer heller ikke med, når Frankrig fortsætter jagten på billet til næste sommers EM-slutrunde med to hjemmekampe mod henholdsvis Albanien eller Andorra.

Kylian Mbappé måtte forlade banen i 66. minut søndag aften, da hovedstadsklubben slog Toulouse med 4-0 i den franske liga.

Tidligere i kampen måtte hans angrebskollega Edinson Cavani også lade sig udskifte med en skade.

Uruguayaneren har problemer med hoften, og det forventes, at han vil være ukampdygtig i de kommende tre uger.

Paris Saint-Germain måtte mod Toulouse igen klare sig uden Neymar, hvis fremtid i klubben er uvis.

Den brasilianske stjernespiller forsøger angiveligt at komme til en klub i Spanien, men det er endnu ikke lykkedes at få en aftale på plads.

Paris Saint-Germain har indledt sæsonen med to sejre og et nederlag, hvilket placerer mesterklubben på en aktuel tredjeplads i den bedste franske fodboldrække.

/ritzau/