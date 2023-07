Den franske storklub Paris Saint-Germain har valgt at opsige kontrakten med cheftræner Christophe Galtier.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside og tilføjer, at der vil blive afholdt et pressemøde senere i dag.

I pressemeddelelsen opremser klubben nogle af de resultater, Christophe Galtier har opnået i sin tid i klubben.

»Hele Paris Saint-Germain vil gerne takke Christophe Galtier og hans assistenter Thierry Oleksian og Joao Sacramento for den professionalisme og dedikation, de har vist i løbet af sæsonen, og de ønskes det bedste i karrieren fremover,« lyder det.

Christophe Galtier kom til klubben i juli 2022, hvor han skrev under på en to-årig kontrakt.

Den nu tidligere cheftræner blev i slutningen af juni sammen med sin søn anholdt for at have udøvet racisme og islamofobi i sin tid som træner i OGC Nice, skrev RMC Sport.

Det er den offentlige anklager i den sydfranske storby, som kører sagen.

Mediet skrev, at politiet undersøger Galtier for at have ytret sig i racistiske og islamofobiske vendinger omkring spillere, da han var træner i OGC Nice i 2022-sæsonen, hvor han havde Kasper Dolberg i sin trup.

Ifølge den tidligere sportsdirektør i den sydfranske klub, Julien Fournier, som er blevet afhørt af politiet i sagen, skulle Galtier have ønsket at rydde ud i OGC Nice-truppen, da der ifølge træneren var 'for mange sorte spillere og muslimer'.

Dette skrev træneren i en mail til OGC Nice-ledelsen.

Det lød også fra mediet, at man forventede, PSG ville fyre Galtier denne sommer efter en skuffende sæson, der kastede et ventet men langt fra prangende mesterskab af sig.

Han har tidligere stået i spidsen for Saint-Etienne, Lille og Nice, før han kom til PSG. Med Lille vandt han det franske mesterskab i 2020/21-sæsonen.