Nices stime af sløje resultater fortsatte fredag, da holdet med Kasper Dolberg i startopstillingen tog imod topholdet Paris Saint-Germain.

Her blev det til det tredje nederlag i de sidste fire ligakampe for Nice, da Angel Di Maria, Kylian Mbappe og Mauro Icardi sørgede for en 4-1-sejr til hovedstadsklubben.

Selv om den danske landsholdsangriber ikke kom på måltavlen, bidrog han alligevel til sit holds ene scoring, da han blev noteret for en assist ved i feltet at prikke bolden videre til Igniatius Ganago, der efterfølgende hamrede 1-2-reduceringen i kassen.

Inden da havde Angel Di Maria bragt PSG på vinderkurs med to mål i første halvleg.

Det første efter cirka et kvarters spil, da han efter en stikning i dybden prikkede bolden i kassen. 2-0-målet blev scoret med et frækt lob fra en spids vinkel.

Ganagos 1-2-scoring cirka 20 minutter inde i anden halvleg gav hjemmeholdet håb, men det blev hurtigt slukket efter to røde kort inden for tre minutter.

Med to mand i underskud måtte hjemmeholdet først se Kylian Mbappe, der kort forinden var blevet skiftet ind, gøre det til 3-1. I kampens overtid bankede Mauro Icardi det sidste søm i Nices kiste.

