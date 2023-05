Endnu en gang kan Paris Saint-Germain kalde sig franske mestre.

Det kan de efter 1-1 ude mod Strasbourg på et mål af Lionel Messi, som var nok til at sikre superstjernerne fra Paris det 11. franske mesterskab.

Med blot en enkelt kamp tilbage i Ligue 1 kunne de nærmeste forfølgere fra Lens ikke længere nå PSG.

PSG har 85 point efter 37 kampe på førstepladsen i den bedste franske fodboldrække, mens Lens, som vandt 3-0 hjemme over Ajaccio, har 81 point på andenpladsen.

Efter lidt under en time scorede Lionel Messi kampens første mål til 1-0 for PSG. Oplægget stod angrebsmakkeren Kylian Mbappe for.

Målet var ifølge statistiksiden Opta historisk for Messi, der nåede op på 496 mål i de fem bedste ligaer, der tæller Premier League, La Liga, Serie A, Bundesligaen og Ligue 1.

Cristiano Ronaldo er noteret for 495 mål i de fem ligaer. Ifølge Opta har ingen andre spillere scoret så mange mål i netop de fem ligaer.

I anden halvleg udlignede den indskiftede angriber Kevin Gameiro til 1-1 for Strasbourg. Gameiro har en fortid i PSG for en del år siden.

Udligningen betød dog ikke det store for PSG, som snuppede guldet med det ene point.

Det var 11. gang, at PSG vandt det franske mesterskab. Hovedstadsklubben har vundet mesterskabet 9 gange i de seneste 11 år.

Den første titel vandt PSG tilbage i 1985-86-sæsonen.