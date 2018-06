Gareth Southgate havde fokus på det, England kunne have gjort bedre efter 6-1-sejren over Panama.

Nizjnij Novgorod. Favoritterne fra England var suveræne fra start til slut i søndagens 6-1-nedsabling af Panama ved VM.

Men landstræner Gareth Southgate stiller sig alligevel ikke helt tilfreds med, at Panama reducerede med landets første VM-mål nogensinde mod slutningen.

Før sidste gruppekamp har både Belgien og England seks point og en målscore på 8-2. Dermed kan det blive fair play-point, der afgør, hvem der ender med førstepladsen.

- I pausen talte vi om, at vi skulle bruge et mål mere for at føre gruppen. Derfor var målet til sidst skuffende, siger Southgate.

- Vi ville hellere have gruppen under kontrol, og for selvtilliden er det godt at score mål, siger den engelske landstræner.

Netop Belgien venter England i den sidste gruppekamp torsdag, hvor Panama og Tunesien samtidig tørner sammen. Hverken Panama eller Tunesien kan nå videre fra gruppen.

- Jeg er meget kritisk, men jeg kunne ikke lide starten, og jeg kunne ikke lide målet (Panamas, red.) til sidst. Men det i midten var ret godt, siger Southgate.

Harry Kane førte an med et hattrick, og forsvarsspilleren John Stones scorede to gange i den overlegne engelske præstation.

/ritzau/AFP