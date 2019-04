Christian Bigom fra Pan Idræt glæder sig over, at homofobiske tilråb for første gang straffes.

I sig selv får bøder på 25.000 kroner næppe den store betydning for hverken OB eller Brøndby, efter at klubberne er blevet straffet for homofobiske tilråb blandt fansene om FC Københavns Viktor Fischer.

Men signalet er yderst vigtigt.

Det mener Christian Bigom, formanden for Pan Idræt, som er en idrætsforening med fokus på mangfoldighed, og som kæmper mod homofobi.

- Det er stærkt, at vi nu er kommet til et punkt, hvor fodboldens instanser ikke længere diskuterer med sig selv, om homofobi i fodboldens verden er et problem.

- Nu anerkender de udfordringen og træder til med konkrete sanktioner. Det sender et vigtigt signal, og det har vi ventet på i mange år, siger han i en pressemeddelelse.

Fredag meddelte Fodboldens Disciplinærinstans, at OB og Brøndby er idømt bøder på 25.000 kroner.

Det skete efter episoder henholdsvis søndag og mandag aften, hvor grupperinger af fans fra de to klubber sang homofobiske sange om Viktor Fischer.

I kendelserne understreges det desuden, at sanktionerne kan skærpes, hvis fans fra klubberne gentager handlingerne.

- Homofobiske tilråb får homoseksuelle spillere til at blive i skabet, hvis ikke de helt forlader sporten i deres teenageår. Og tilråbene gør ofte en spændende fodboldkamp til en utryg oplevelse for homoseksuelle fans, forklarer Christian Bigom.

Med disse tiltag håber jeg, at vi kan slå fast, at homoseksuelle spillere og fans skal kunne være sig selv på banen og tribunerne uden at skulle bekymre sig om homofobiske tilråb, siger Christian Bigom.

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, fortalte onsdag til Ritzau, at foreningen ikke har hørt fra mandlige homoseksuelle fodboldspillere, der søger rådgivning, siden starten af 00'erne.

