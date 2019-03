Først var de sammen. Så fra hinanden. Og nu skulle du være sammen igen.

'Baywatch'-stjernen Pamela Anderson og fodboldspilleren Adil Rami skulle igen have fundet sammen.

Det skriver TMZ, der har talt med kilder tæt på skuespilleren.

Mediet skriver, at parret angiveligt har genfundet kærligheden for flere uger siden, men at Pamela Andersons venner er en anelse lorne ved forholdet, da den franske fodboldspiller stadig er en anelse for festglad.

Adil Rami med VM-trofæet. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Adil Rami med VM-trofæet. Foto: FRANCK FIFE

Derudover skulle der også være knas mellem Rami og nogle af Andersons familiemedlemmer.

Historien underbygges med et billede på Twitter, som den fransk komiker Jean-Luc Reichmann delte i slutningen af januar. Her skulle Anderson og Rami sammen har været til et af komikerens shows.

Pamela Anderson og Adil Rami sprang ud som par i 2017, men gik fra hinanden efter Frankrigs VM-triumf sidste år, som Adil Rami var en del af.

Dengang lød det, at Adil Rami skulle have friet til den 18 år ældre skuespiller, men det blev et pænt nej tak fra den i dag 51-årige Anderson.

Nuit d’Ivresse à Marseille avec @AdileRami et Pamela Anderson @OM_Officiel @OM_Officiel Bizatoussss pic.twitter.com/InnEQMTlqt — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) 31. januar 2019

Pamela Anderson er især kendt for son rolle som CJ Parker i ’tv-serien ’Baywatch’ op gennem 90'erne og som Playboy-model.

33-årige Adil Rami spiller i dag i Marseille, men har undervejs i sin karriere været i klubber som Lille, Valencia, Sevilla og AC Milan.

Han var som nævnt også en del af den fransk VM-trup, der på fornem vis vandt turneringen sidste sommer, men her var Rami ikke nogen markant skikkelse på banen.

Både Pamela Anderson og Adil Rami har to børn fra tidligere forhold.