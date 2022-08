Lyt til artiklen

I marts mistede FC Københavns forsvarsspiller Davit Khocholava sin ukrainske svigerfar i krigen mod Rusland.

Så da han onsdag var med til at kvalificere sit hold til gruppespillet i Champions League på bekostning af Trabzonspor, var der store følelser i det – især fordi det skete på Ukraines uafhængighedsdag.

»Først og fremmest må jeg sige, at Trabzonspor er et virkelig godt hold, og det var en hård kamp, men i sidste ende vandt vi over to kampe, og vi er virkelig glade for at være i Champions League. Lige nu er jeg mere træt, end jeg er glad, så jeg skal bare sove og så fejre det her efter,« indleder han og tilføjer så om den personlige del:

»Jeg har en ukrainsk kone, så selvfølgelig påvirker det mig. I dag er den ukrainske uafhængighedsdag, og jeg ville også lykønske hende og også min søn med den her specielle dag.«

Davit Khocholava spillede en god kamp, da FCK spillede sig videre til gruppespillet i Champions League.

»Specielt i år ved alle, at det er en meget, meget speciel dag for hele det ukrainske folk. Det var personligt for mig, og jeg ville virkelig gerne kvalificere mig til Champions League og gøre min familie glad,« lyder det fra georgiske Davit Khocholava.

Han har tidligere spillet i Ukraine, hvor konen altså er fra.

»Jeg har talt med hende, og hun græd næsten. Det er en hård tide, vi går igennem lige nu, og nu er hun glad og kan fejre noget, så det er virkelig godt for mig, og det er jeg virkelig glad for.«

FC København havde vundet det første slag med 2-1 i Danmark, og det var derfor nok med 0-0 i Tyrkiet.