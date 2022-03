Fra anden halvlegs begyndelse i kampen mod Holland skete det.

Christian Eriksen fik sit comeback for det danske landshold, selvom han kortvarigt døde under sommerens EM-kamp mod Finland, og det var til massive jubelbrøl fra alle på sin gamle hjemmebane Johan Cruijff Arena.

Landstræner Kasper Hjulmand var også rørt, og han fortalte efter nederlaget på 2-4, hvad han sagde til Eriksen, lige inden han fuldførte indskiftningen af ham.

»Først og fremmest fortalte jeg ham om hans rolle, og hvordan vi spillede, og at jeg måske ville ændre system senere i kampen, så han vidste præcist, hvad han skulle gøre, og så kiggede jeg ham i øjnene og sagde: 'nyd det, velkommen tilbage',« siger Kasper Hjulmand og fortæller om sine egne følelser i det:

»Det var en aften for et stort comeback til en virkelig stor spiller, der har et meget, meget højt niveau. Det var meget rørende for mig at se. Det er altid en fornøjelse for mig at se Christian Eriksen spille. Det er altid godt at være i nærheden af ham og se, hvad han gør,« lyder det fra Hjulmand om sin spiller, der gjorde et stort indtryk.

Foruden at score og banke bolden på stolpen var Christian Eriksen med til at ændre en stor hollandsk dominans.

»Det er hele hans måde at rende rundt på banen og spille fodbold. Han sætter vel ikke en fod forkert. Han holder gang i spillet, han accelererer spillet, han laver gennembrudsafleveringer,« forklarer Hjulmand, der på pressemødet kom med en påstand om Eriksen, som landstræneren blev udfordret på:

»Jeg tror på, at han har det bedste spil foran sig,« sagde Hjulmand om sin spiller, der før sit hjertestop var blandt Europas bedste spillere.

Nu har han siddet ude i ni måneder og har rundet de 30 år. Derfor måtte Hjulmand uddybe sin pointe:

»Hvorfor ikke? Der er intet galt med Christian Eriksen. Han er i sin bedste alder. Han er så naturlig en fodboldspiller, så jeg tror på, at han har sin bedste tid foran sig. Det har måske også noget at gøre med nydelse, og at han vil værdsætte, hver gang han er på banen. Den følelse af at ville spille. Det kan godt være, at han bliver en lille smule anderledes som spiller, men han bliver bedre, det tror jeg.«

I så fald har det danske landshold virkelig meget godt i vente.