Taxachaufføren var på vidneskranken fredag i Københavns Byret, hvor han var tiltalt for forsøg på vold mod Nicklas Bendtner og kæresten Philine Roepstorff.

Chaufføren blev frikendt, men videooptagelser i retten viste også, hvordan han havde råbt skældsord som 'lille luder', 'fucking luder' og 'morknepper' efter kæresteparret, hvorefter han kastede en tom dåse i retningen af Nicklas Bendtner.

Sådan et mindre flatterende ordbrug er ikke noget, der sætter sit aftryk på straffeattesten, men det er til gengæld noget, som chaufførens arbejdsgiver ser med alvorlighed på.

Det oplyser chefen for chaufførens vognfirma, Jan Britze.

»Det er selvfølgelig ikke en måde at opføre sig på, og det er vi indstillet på. Vi skal i samarbejde med Dantaxi have en alvorlig samtale med ham. Det er også muligt, at vi skal sende ham i et kursus i konflikthåndtering,« fortæller Jan Britze og fortsætter.

»Det kan også være, at vi generelt skal kigge på holdningen hos vores taxachauffører. Det vil jeg have en samtale med Dantaxi om.«

Taxachaufføren var forud for dagens retsmøde tiltalt for forsøg på vold, eftersom han kastede en dåse efter Nicklas Bendtner, før denne altså slog chaufføren med en knyttet næve.

Men hvor retten fandt grundlag for at dømme Nicklas Bendtner for vold, gik taxachaufføren altså fri for anklagen.

Et resultat, der glædede Jan Britze.

»Jeg var glad for, at han blev frikendt, fordi jeg synes sådan set, at straffen med et smadret ansigt er rigeligt. Hvis han også skulle ind i 20 dage i brummen, så ville livet godt nok være uretfærdigt,« siger han.

Det kommer heller ikke på tale med hverken en sanktion, fyreseddel eller noget helt tredje, selvom taxachaufføren altså fyrede en masse hårde gloser og en dåse afsted mod Nicklas Bendtner og kæresten.

»Han har fået de sanktioner, som han skal have, og her tænker jeg på volden. Han har jo stadig smerter i hovedet. Og jeg glæder mig sgu til at se ham igen, når han kommer tilbage. Han er en rigtig god fyr,« siger Jan Britze.