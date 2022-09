Lyt til artiklen

Når der er store kampe i Parken, så er der som regel også garanti for lidt kendis-glamour på lægterne.

Og søndag aften er da heller ingen undtagelse.

For til aftenens kamp mellem Danmark og mægtige Frankrig har flere prominente gæster taget plads i nationalarenaen.

Selveste H.K.H prins Christian og H.K.H prinsesse Isabella er nemlig blandt de mange fremmødte tilskuere, afslører billeder fra Parken.

Flankeret af et par venner og veninder er de to medlemmer af det danske kongehus mødt op for at støtte Kasper Hjulmands mandskab, der i skrivende stund spiller mod de forsvarende verdensmestre på hjemmebane.

Det er dog ikke første gang, at der bliver spottet royalt besøg i Parken.

Tidligere på året fik prins Christian nemlig de sociale medier til at koge over, da han overværede et derby mellem FC København og Brøndby IF.

En kamp, hvor den danske prins ikke lagde skjul på sit tilhørsforhold, da han var iklædt et tørklæde, der støttede hjemmeholdet.

