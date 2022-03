Quincy Promes kan efterhånden bryste sig af at have et velpyntet cv.

Men ikke på den gode måde.

Ifølge det hollandske medie De Telegraaf undersøges den 30-årige fodboldspiller nu for narkohandel og for at være en del af en kriminel organisation.

Den konkrete hændelse skete i den belgiske by Antwerpen i april 2020.

Her skulle den hollandske fodboldspiller og flere familiemedlemmer have haft økonomiske interesser i en forsendelse kokain på op til 4.000 kilo, og det har altså sendt Promes-familien i myndighedernes søgelys – igen.

For det er langtfra første gang, at den skandaleombruste fodboldspiller ender i orkanens øje. Han er også tidligere blevet sigtet for forsøg på manddrab og groft overfald for en hændelse samme år.

Her stod Promes angiveligt bag et knivoverfald, der fandt sted til en familiefest. Dramaet udspillede sig i en lille by ved navn Abcoude 14 kilometer uden for Amsterdam, hvor Promes skulle have angrebet sin fætter med en kniv.

Fætteren overlevede, men pådrog sig alvorlige knæproblemer. Skænderiet opstod faktisk ved en lagerbygning, der er ejet af fodboldspilleren, og det udspillede sig, da Quincy Promes anklagede fætteren for at have stjålet penge fra et tredje familiemedlem.

Quincy Promes of the Netherlands during the Euro 2020 soccer championship group C match between The Netherlands and Austria at Johan Cruyff ArenA in Amsterdam, Netherlands, Thursday, June 17, 2021. (AP Photo/Peter Dejong) Foto: Peter Dejong Vis mere Quincy Promes of the Netherlands during the Euro 2020 soccer championship group C match between The Netherlands and Austria at Johan Cruyff ArenA in Amsterdam, Netherlands, Thursday, June 17, 2021. (AP Photo/Peter Dejong) Foto: Peter Dejong

Den hollandske landsholdsspiller, der dengang spillede i den hollandske storklub Ajax Amsterdam, nægtede hele vejen at være skyldig, men blev i første omgang anholdt og varetægtsfængslet i to dage.

I dag er der udstedt en arrestordre på offensivspilleren, der er under kontrakt med russiske Spartak Moskva og har været det siden februar 2021.

Quincy Promes har også tidligere spillet for Go Ahead Eagles og FC Twente i Holland, ligesom han i en enkelt sæson tørnede ud for spanske Sevilla.