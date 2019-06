Kasper Dolberg til FC Barcelona...

Det lyder usandsynligt, gør det ikke? Og så alligevel. Her er hvorfor.

Søndag bringer den anerkendte og Barcelona-baserede sportsavis El Mundo Derportivo en stor historie om FC Barcelonas transfermål denne sommer.

De spanske mestre går ifølge avisen efter den franske superstjerne Antoine Griezmann, forsvarskometen Mathijs De Ligt, en venstre back, en reservekeeper og en angriber, som skal agere back up til Luis Suarez.

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Og det er her, Kasper Dolberg kommer ind i billedet.

Den 21-årige danske landsholdsspiller, der i mandags brillerede mod Georgien, er nemlig en af kandidaterne til at supplere den uruguayanske stjerne helt i front på Camp Nou.

Barca-ledelsen arbejder med flere kandidater. Blandt andet Valencias Rodrigo og Christhian Stuani fra Girona. Men der kigges også mod yngre kandidater.

Her fremhæves Kasper Dolberg sammen med RB Salzburgs Timo Werner, og i den sammenhæng ligner danskeren den billige løsning.

Foto: ADRIAN DENNIS

Netop prisen og viljen til at sidde på bænken bag Suarez spiller en stor rolle for, hvem FC Barcelona vælger at gå efter, men lige nu er Dolberg 'bare' én blandt en håndfuld kandidater.

Det er ikke første gang, Kasper Dolberg sættes i forbindelse med FC Barcelona. Det skete også, dahan for et par år siden var balndt Europas varmeste offensive navne. Nu sker det altså igen.

Kasper Dolberg har dog tidligere på måneden sagt, at han ønsker at blive i Ajax Amsterdam og blive førsteangriber igen i den kommende sæson, efter et svært år.

Men det er tilladt at komme på andre tanker, hvis nu FC Barcelona banker på døren.