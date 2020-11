Den tidligere danske landsholdsspiller Nicki Bille er løsladt igen, efter han blev indsat i et åbent fængsel for at have brudt alkoholreglerne.

Det bekræfter hans advokat, Asser Gregersen, til B.T.

Den 32-årige fodboldspiller blev tilbage i april 2019 idømt fire måneders fængsel for blandt andet at have truet en sygeplejerske og for at have slået en dørmand i det indre København.

Først ankede Bille dommen fra Københavns Byret, men besluttede sig i stedet hurtigt at acceptere rettens afgørelse med henblik på at kunne afsone med fodlænke.

I september blev Nicki Bille så optaget til afsoning med fodlænke, hvilket betød, at han kunne afsone derhjemme med en elektronisk sender om benet.

På den måde kunne han samtidig passe et træningsprogram med henblik på at vende tilbage til fodbolden. Men så skete der ifølge hans advokat et uheld.

»Han har drukket et par øl – Carlsberg Nordic – som han troede var alkoholfri. Det viste sig, at der alligevel er nul komma et eller andet procent i,« sagde Asser Gregersen i oktober til B.T.

»Han har ikke haft til hensigt at indtage alkohol. Han har drukket noget, han troede var fuldstændig alkoholfrit, og så har han bare glemt at læse det, der står med småt. Hvis han ville drikke alkohol, havde han nok købt en almindelig øl.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Afsoningen i det åbne fængsel i Horserød blev afsluttet i den sidste uge i oktober, og Nicki Bille har derfor været på fri fod i omkring to uger.

Nicki Bille har tre A-landskampe på cv'et og nåede at spille på store fodboldadresser i både Italien, Frankrig og Spanien.

Uden for banen har hans liv dog været præget af et hav af møgsager, og den angriberen har flere domme for trusler og vold, ligesom han har en dom for at bide en politimand i armen.

Allerværst gik det dog mellem jul og nytår i 2018, da han blev skudt i armen med et jagtgevær i sin luksuslejlighed på Islands Brygge. Det var i den forbindelse, at han truede en sygeplejerske.

Efter dommen blev Nicki Bille droppet af fodboldklubben Lyngby, men fik en chance hos Ishøj IF.

Han er i dag tilknyttet serieklubben Værebro fra Bagsværd.