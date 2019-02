Fredag skifter Nicklas Bendtner fodlænkeafsoningen i København ud med træning i Rosenborg.

Det er noget, hans holdkammerat i den norske klub, Alexander Søderlund, ser frem til. Siger han til Adresseavisen. Han er dog også spændt, for det bliver første gang, den danske angriber skal spille under den nye træner, Eirik Horneland.

»Når der kommer en ny træner, må man ofte ændre lidt i sit spil. Så må vi se, om Nicklas tager det til sig, som de vil lære fra sig. Jeg er meget spændt på det. Som det er blevet nu, spiller du ikke, hvis du ikke gør, som du skal. Uanset hvem du er,« siger Alexander Søderlund til det norske medie.

Det er dog ikke det eneste, Rosenborg-spilleren ser frem til, når snakken falder på Nicklas Bendtner. Når danskeren fredag vender tilbage til Norge, er det efter 50 dages afsoning for vold mod en taxachauffør i København.

Dommen har betydet, at Nicklas Bendtner er gået glip af noget af Rosenborgs opstart - blandt andet træningslejren i Portugal - men han har dog trænet efter et program i Danmark.

Derfor ser Søderlund frem til mødet mellem Nicklas Bendtner og Horneland fredag.

»Vi er jo spændte på, hvordan han klarer at indrette sig efter reglerne. Nu siger jeg ikke, at Nicklas kom for sent ofte sidste år. Men kommer du for sent nu, får du ikke lov til at være med til træningen for eksempel. Der er også meget råb og pres fra trænerne undervejs i øvelserne, og jeg er spændt på, hvordan han reagerer på det. Det bliver sjovt at se. Nicklas er en god spiller, så jeg er sikker på, han klarer sig uanset hvad,« siger Søderlund.

Selvom han er gået glip af noget af opstarten med holdkammeraterne, har Nicklas Bendtner stadig god tid til at finde sig til rette i Hornelands spillestil, for den norske sæson er slet ikke startet endnu. Nicklas Bendtner og resten af Rosenborg-holdet har stadig knap halvanden måned til første kamp, som er den 31. marts, hvor klubben starter sæsonen mod Bodø/Glimt.