Den 31-årige argentinske Boca Juniors-spiller Eduardo Salvio er på flugt fra politiet.

Årsagen skal findes i et vanvittigt drama, der ifølge argentinske medier heriblandt avisen Clarin udspillede sig i Buenos Aires-bydelen Puerto Madero omkring klokken 1 lokal tid natten til torsdag.

Her skulle Salvio mødes med sin kone, Magalí Aravena. Parret er ved at gå fra hinanden, og det var under dette møde, at det begyndte at gå galt. Omstændighederne er uklare, men et større skænderi brød ud.

Ifølge Aravena stod hun foran bilen, da Salvio valgte at køre imod hende, hvor han ramte hendes ben og kort efter tog flugten, som man kan se i videoen øverst i artiklen. Aravena fik alvorlige skader, og politiet er nu meget interesseret i at tale med Salvio, der ikke var alene i sin bil, da en anden kvinde sad på passagersædet af bilen, en Mercedes.

Parret, da de stadig var sammen.

Kilder fortæller dog til avisen Clarin, at der ikke er en arrestordre på Salvio, men at politiet meget gerne vil høre fra ham. Aravena er blevet udstyret med en overfaldsalarm, hvis hun skulle blive opsøgt af Salvio igen.

Salvio var ikke med til Boca Juniors-træning torsdag, og ifølge lokale medier skete det i overensstemmelse med klubben. Salvio og Aravena har dannet par i ti år og har to børn sammen, men er nu blevet enige om at gå hver til sit.

Aravena har politianmeldt sagen. Og nu afventes næste skridt.

Salvio er en kendt fodboldspiller i hjemlandet, hvor han har 14 landskampe for Argentina på cv'et. Han har desuden spillet i to sæsoner for Atlético Madrid i Spanien.