Med 30 mål er Mesut Özil nu den tyske fodboldspiller, som har scoret flest gange i Premier League.

London. Arsenal-kreatøren Mesut Özil har skrevet sig ind i de tyske historiebøger i Premier League.

Med målet til 1-1 i mandagens 3-1-sejr hjemme over Leicester blev Özil den mest scorende tysker i Premier League.

Den tyske fodboldlegende Jürgen Klinsmann og den tidligere tyske angriber Uwe Rösler er begge noteret for 29 scoringer i Premier League.

På fjerdepladsen er den tyske stopper Robert Huth noteret for 21 mål, mens Lukas Podolski nåede at score 19 gange.

Manchester City-stjernen Leroy Sane er den eneste nuværende aktive landsmand, der potentielt kan true Özil i den kommende tid. Sane har nettet 17 gange.

30-årige Özil topper også en anden statistik i det tyske regnskab. Midtbanespilleren har lavet 51 oplæg til mål i sin Premier League-karriere.

Det er 29 flere oplæg end den nærmeste tyske rival på den konto, Dietmar Hamann.

Til gengæld har Özil et godt stykke op til at være den tysker, som har spillet flest kampe i Premier League.

Her fører Huth med 322 kampe, Hamann er noteret for 268 kampe, mens Per Mertesacker med 156 kampe indtager tredjepladsen.

Özil har på fjerdepladsen spillet 149 kampe og kan dermed snart overhale Mertesacker.

