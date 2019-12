Mesut Özils opførsel, efter at han blev skiftet ud efter 59 minutter i 0-3-nederlaget til Manchester City i søndags, har vakt meget opsigt, og den 31-årige tysker har efterfølgende fået meget kritik fra fans og eksperter.

Arsenals midlertidlige træner, Frederik Ljungberg, har også udtalt, at episoden muligvis får konsekvenser for Özil.

Mesut Özil var helt ude i kulden under Unai Emery, men fik i søndags chancen fra start, efter Ljungberg har overtaget roret.

Det var dog ikke en chance, som tyskeren greb. Efter en anonym indsats blev han flået ud efter godt en time på banen og bagud 0-3. Det var dog, hvad der skete, da hans rygnummer blev vist på udskiftningstavlen, der nu vækker opsigt.

Frederik Ljungberg. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Frederik Ljungberg. Foto: HANNAH MCKAY

Özil sneglede sig nemlig ud fra banen på trods af, at holdet var bagud med tre mål, og efterfølgende sparkede han til sine handsker i raseri over at være blevet skiftet ud. (SE EPISODEN ØVERST I ARTIKLEN)

»Jeg skal tage hånd om det her. Vi får at se, hvad det betyder for fremtiden, men selvfølgelig vil vi have, at vores spillere opfører sig, som de skal,« sagde Ljungberg om episoden, da han mødte pressen efter kampen.

For omkring en måned siden var det Granit Xhaka, der skabte overskrifter efter en udskiftning, da han råbte 'Fuck off' til sine egne fans, da han blev buhet ud. Ifølge Erik Niva, der er ekspert fra Sportbladet i Sverige, så er denne situation næsten det samme:

»Han (Özil, red.) gør det på en Xhaka-lignende måde. Ljungberg har givet ham chancen, men han har overhovedet ikke fået noget ud af det. Jeg tror, ​​vi er meget tæt på et punkt nu, hvor det bliver svært for Özil at blive i Arsenal, uanset hvem der bliver den næste træner. Der er for mange mennesker, der har set dette. For ofte. Og som er trætte af det,« siger Erik Niva til Viasat.

Ozil subbed after 58 mins & responds by crawling off like a snail & throwing his gloves away like a petulant kid. Pathetic. pic.twitter.com/d2Ugv0pu13 — Piers Morgan (@piersmorgan) December 15, 2019

Match of the Day-ekspert, den tidligere Tottenham-spiller Jermaine Jenas, er heller ikke begejstret for Mesut Özil:

»Han opfører sig som et barn, når han slentrer ud ad banen ved stillingen 0-3 til Mancehster City, og at han så efterfølgende sparker sine handsker væk, det hjælper ikke, du har ikke lavet noget inde på banen – så smut ud af den,« sagde Jermaine Jenas efter kampen.

Tv-personlighed og Arsenal-fan Piers Morgan måtte også til tasterne efter episoden. På sin Twitter-profil skrev han:

»Özil skiftet ud efter 58 minutter, og han reagerer ved at kravle ud af banen som en snegl og ved at kaste sine handsker væk. Patetisk.«

Arsenal er placeret som nummer ni i Premier League med 22 point efter 17 kampe.