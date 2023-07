Lørdag viste Mesut Özil en tatovering frem på Instagram, som i den grad har fået sindene i kog hos mange.

Tatoveringen ligner til forveksling logoet for den antisemitistiske, højreorienterede og nationalistiske organisation 'De grå ulve', som er tæt forbundet med 'Nationalist Movement Party'.

Organisationen har siden 2020 været forbudt i Frankrig og overvåget af den såkaldte 'Verfassungsschutz' i Tyskland, hvilket er en måde at beskytte staten mod forfatningsfjendtlig virksomhed.

Netop i Tyskland har Özil, der åbenlyst støtter den kontroversielle tyrkiske præsident Erdogan, i mange år været et stort navn.

Det var den personlige træner Alper Aksaç, der delte billedet af Özils kontroversielle tatovering på venstre bryst. Foto: Instagram Vis mere Det var den personlige træner Alper Aksaç, der delte billedet af Özils kontroversielle tatovering på venstre bryst. Foto: Instagram

Den 34-årige pensionerede midtbanespiller optrådte hele 92 gange for det tyske landshold, inden han i 2018 stoppede på landsholdet, fordi han følte sig uønsket og udsat for racisme.

Den tidligere Arsenal- og Real Madrid-stjerne startede karrieren i den tyske klub Rot-Weiss Essen, men nu har klubben taget stor afstand til deres tidligere spiller.

Klubben, som Özil tilbragte fem år af sin ungdomskarriere i, har nemlig valgt at boykotte ham. Det meddeler kommunaldirektør og socialchef Peter Renzel på Facebook.

'Med en ny tatovering støtter Mesut Özil tilsyneladende den højreekstremistiske gruppe 'De grå ulve'. Han demonstrerede sin radikale holdning med et billede på Instagram,' skriver Renzel og fortsætter:

Peter Renzel og Tani Capitain med billedet af Özil. Foto: Facebook Vis mere Peter Renzel og Tani Capitain med billedet af Özil. Foto: Facebook

'Dermed skaber han større afstand til sit hjemland, Tyskland – og til mange mennesker, som han engang var forbillede for. Han skal ikke være et forbillede for børn og unge her i Essen.'

Til opslaget deler Peter Renzel desuden et billede af ham og Tani Capitain, der også er ansat i Rot-Weiss Essen. Her holder de et billede fra klubbens lokaler af en ung Özil i aktion.

Det billede er nu taget ned fra væggen.

»Selvfølgelig har vi været meget stolte at Mesut Özil og hans store karriere. Men denne handling giver anledning til at tænke over hans funktion som rollemodel, « siger Capitain til Bild, som kalder tatoveringen for en 'skandale'.

»Vi tog hans billede ned, indtil sagen er afklaret, og han giver en god forklaring,« tilføjer Capitain.





