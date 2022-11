Lyt til artiklen

Både landshold og klubhold i Rusland er udelukket fra al international fodbold i øjeblikket.

Men det afholder ikke det russiske fodboldforbund fra at planlægge fremtiden.

Nu siger præsidenten for forbundet, Alexander Dyukov, at Rusland overvejer at vende ryggen til UEFA.

I stedet vil Rusland være en del af det asiatiske fodboldforbund, AFC. Det skriver Reuters.

Foto: Uncredited

»For nogle måneder siden sagde jeg, at det var for tidligt,« siger Dyukov.

»Men nu er det en mulighed, vi bør overveje.«

Både FIFA og UEFA har haft udelukket det russiske landshold og de russiske klubhold, siden Rusland invaderede Ukraine i februar.

»Jeg har ikke snakket med repræsentanter fra Asien endnu på grund af UEFA. De ser os som en del af den europæiske familie. Det ville være upassende at starte forhandlinger hen over hovedet på dem,« fortsætter Alexander Dyukov.

Forbes har tidligere beskrevet, hvordan et russisk skifte fra UEFA til AFC ikke ville give meget mening for russerne.

Blandt andet fordi de russiske klubber ikke længere ville kunne spille Champions League.